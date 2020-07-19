Трамп решил перейти на «телефонные митинги» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп решил заменить очные предвыборные митинги со своими сторонниками на телефонные из-за угрозы коронавируса, сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



"Будет сложно устраивать массовые митинги, пока все не разрешится. Поэтому я буду проводить телефонные митинги. Мы будем называть их "митингами Трампа", но будем делать это по телефону", - заявил президент США.



Накануне, 18 июля, Трамп уже провел предвыборный митинг в новом формате со своими избирателями из штата Висконсин. Мероприятие длилось 23 минуты и получило название "первого в истории ТЕЛЕ-ралли". В ходе него президент прокомментировал различные темы, в том числе распространение коронавируса, влияние его на экономику и повышение безработицы.



Решение заменить предвыборные митинги в традиционном формате на телефонные Трамп принял после инцидента с митингом в городе Талса, штат Оклахома, который состоялся 20 июня. После этого ралли местный департамент здравоохранения заявил о вспышке случаев заражения коронавирусом, связав ее с проведенным митингом, сообщила The New York Times.