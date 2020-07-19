Старый Свет и новый коронавирус: европейцев тревожит эпидемиологическая ситуация

Из-за опасений второй волны коронавируса, правительство испанского автономного сообщества Валенсия решило сделать обязательным ношение защитных масок на территории всего региона. Ранее жителей провинции Барселона призвали не выходить из дома без крайней необходимости в течение 15 дней и не собираться группами более десяти человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Во Франции внимательно наблюдают за происходящим в Испании и не исключают усиления контроля на границах с соседями. В самой Франции с 20 июля граждан обяжут пользоваться масками во всех общественных помещениях. Санитарные власти обеспокоены тем, что в условиях летних отпусков французы нередко забывают об опасности инфицирования.

В Шотландии, автономной административно-политической части Соединенного Королевства, за день коронавирусную инфекцию выявили у 21 человека. Этот показатель стал самым высоким за месяц. Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего, по числу летальных исходов. COVID-19 унес жизни более 45 тысяч подданных королевства. Правительство заявляет, что при необходимости, ограничения будут введены снова.

Последние дни непрерывно растет показатель заболеваемости в Румынии. За сутки зарегистрировано 889 новых случаев COVID-19, что на 90 больше чем накануне. За последние 24 часа скончался 21 пациент. По данным местных СМИ, в отделениях интенсивной терапии в больницах Бухареста и Тимишоары больше нет свободных мест. Действующий в стране с 14 мая режим тревоги в минувшую пятницу был продлен еще на месяц.