В национальном парке Канады перевернулся автобус, много пострадавших

По меньшей мере три человека погибли в субботу после опрокидывания автобуса в национальном парке Джаспер, расположенном в провинции Альберта на западе Канады. Как сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов и местной службы здравоохранения, другие пассажиры получили серьезные травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным CBC, в автобусе находились 27 человек, из них погибли трое, остальные с тяжелыми травмами с помощью вертолетов были транспортированы на вертолетную площадку, откуда авиационная скорая помощь доставила раненых в больницы провинции. Отмечается, что состояние некоторых пациентов оценивается как критическое и тяжелое.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в 13:00 по местному времени. Пассажирский автобус, указывает CBC, перевернулся на скалистом склоне рядом с ледником Атабаска. Для оказания помощи на месте происшествия были мобилизованы отряды полиции, многочисленные пожарные подразделения, медработники и администрация парка, к месту ДТП также были направлены три вертолета.