В Сирии выбирают парламент

В Сирии в воскресенье начались выборы в Национальный совет. Свыше 7,3 тысяч избирательных участков открылись в восемь утра по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сирийцам предстоит выбрать 250 депутатов в высший законодательный орган в стране. Сейчас большинство мест в парламенте принадлежит "Национальному прогрессивному фронту", который возглавляет партия "Баас".

Проведение парламентских выборов планировалось на апрель, но было перенесено из-за пандемии коронавируса COVID-19.