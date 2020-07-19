Центробанки G20 подготовят к октябрю план по повышению скорости трансграничных плат

Участники Совета по финансовой стабильности G20, куда входят министры финансов и управляющие центральными банками, договорились подготовить план действий по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам встречи "двадцатки", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еще одна тема повестки дня, ставшая особенно актуальной в текущих условиях, это трансграничные платежи. Ожидается, что к следующей встрече в октябре 2020 года будет подготовлен план действий по повышению их эффективности, скорости и доступности. Также обсуждались вопросы цифровизации экономик, в том числе риски применения стейблкойнов", - отмечается в сообщении.

Выступая на совете глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула важность формирования инструментария по сглаживанию негативных эффектов, в частности меры макропруденциальной политики, для повышения устойчивости к резким оттокам капитала в развивающихся странах.

Также участники встречи основным вопросом назвали своевременный и предсказуемый выход из чрезвычайных мер поддержки (exit strategy) так, чтобы обеспечить восстановление экономики и сохранить устойчивость финансового сектора. Кроме того, члены форума, несмотря на пандемию, подтвердили ранее взятое обязательство о переходе до конца 2021 года от использования ставки LIBOR на альтернативные индикаторы.

Очередная встреча министров финансов и управляющих центральными банками "двадцатки" прошла в субботу, 18 июля. Участники обсудили состояние мировой экономики и финансовой системы.