https://news.day.az/world/1254705.html Эмир Кувейта перенес операцию
Эмир Кувейта перенес операцию
Эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию, она прошла успешно, сообщает Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на заявление министра по делам канцелярии эмира Али Джарраха ас-Сабаха.
Как передает Day.Az, ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства был госпитализирован для медицинских обследований. Сообщалось, что его младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства.
По словам министра, эмир перенес в воскресенье утром операцию, она прошла успешно.
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