https://news.day.az/world/1254716.html Две ракеты разорвались рядом с посольством США в центре Багдада
Две ракеты разорвались рядом с посольством США в центре Багдада
Две ракеты разорвались в воскресенье рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает канал со ссылкой на источник в иракских силах безопасности, место запуска ракет пока установить не удалось.
О возможных жертвах атаки по центру Багдада или нанесенном материальном ущербе не сообщается.
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