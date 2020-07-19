https://news.day.az/world/1254735.html В Испании расследуют организацию футбольного матча между заболевшими COVID-19 и здоровыми

В Испании расследуют организацию футбольного матча между заболевшими COVID-19 и здоровыми

В мире, 19 июля 2020 18:13 316
В Испании расследуют организацию футбольного матча между заболевшими COVID-19 и здоровыми

Полиция испанского автономного сообщества Наварра задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между инфицированными новым коронавирусом и здоровыми людьми, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации, подозреваемый через социальные сети агитировал людей присоединиться к участию в этом состязании, которое было намечено на 20 июля в Памплоне.

Задержанного обвиняют в преступлении против здоровья населения. Расследование продолжается.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 260 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

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