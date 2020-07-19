https://news.day.az/world/1254751.html Армения - лидер по суточному приросту инфицированных COVID-19
Армения - лидер по суточному приросту инфицированных COVID-19
За последние сутки на Южном Кавказе зафиксировано 814 новых случаев заражения коронавирусом.
Лидером по суточному приросту инфицированных стала Армения, где COVID-19 подтвержден у 415 пациентов. Страна также лидирует и по количеству новых летальных исходов, за сутки там скончались 10 зараженных, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно данным, в стране к 19 июля подтверждено 34 877 случаев инфицирования.
Армения лидирует среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1 177,88.
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