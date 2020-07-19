Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG 78), оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, эсминец примет участие в американо-украинских учениях Sea Breeze 2020.

Это уже пятый военный морской корабль, который заходит в акваторию Черного моря в 2020 году. Возвращение эсминца подтверждает приверженность США партнерам и союзникам по НАТО, заявил командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк. Участие в многонациональных учениях подтверждает решимость США в отношении коллективной защиты Европы.

В учениях, помимо эсминца, будет участвовать патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8.

Sea Breeze проходят в ежегодном формате с конца 1990-х годов в летний период в акватории Черного моря и на территории Украины. Ведущую роль в них играют ВС США и Украины. Правовой статус маневров регламентируется меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Пентагоном и военным ведомством Украины от 1993 года. В Sea Breeze - 2020 впервые будут участвовать представители Японии и Южной Кореи, а также сухопутные подразделения Норвегии.