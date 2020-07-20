https://news.day.az/world/1254778.html Стрельба в Вашингтоне, есть погибший и раненые
Стрельба в Вашингтоне, есть погибший и раненые
Один человек погиб, еще по меньшей мере восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местную полицию.
Ведется поиск подозреваемого. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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