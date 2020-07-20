Стрельба в Вашингтоне, есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще по меньшей мере восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местную полицию.

Ведется поиск подозреваемого. Другие подробности инцидента пока не приводятся.