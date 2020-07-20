https://news.day.az/world/1254780.html США направляют военных медиков на борьбу с COVID-19 в Техасе
США направляют военных медиков на борьбу с COVID-19 в Техасе
Пентагон направил медиков Военно-морских сил (ВМС) США в Техас для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте губернатора штата Грега Эбботта.
На юг и юго-запад Техаса направлены пять бригад, состоящих из медицинских специалистов, указано в сообщении.
США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 3,7 млн случаев заболевания, из них более 140 тыс. - с летальным исходом.
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