Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда госпитализировали. Об этом сообщает Саудовское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что у короля было диагностировано воспаление желчного пузыря. Салман пройдет медицинское обследование.

В апреле 2020 года сообщалось, что более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии подхватили коронавирус. Тогда 84-летний король Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном море.

Салман взошел на престол в январе 2015 года, так как предыдущий король Абдалла скончался. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.