https://news.day.az/world/1254792.html Короля Саудовской Аравии госпитализировали
Короля Саудовской Аравии госпитализировали
Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда госпитализировали. Об этом сообщает Саудовское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что у короля было диагностировано воспаление желчного пузыря. Салман пройдет медицинское обследование.
В апреле 2020 года сообщалось, что более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии подхватили коронавирус. Тогда 84-летний король Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном море.
Салман взошел на престол в январе 2015 года, так как предыдущий король Абдалла скончался. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
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