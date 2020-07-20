Первый арабский зонд отправился к Марсу

В ночь на 20 июля 2020 года к Марсу стартовал первый межпланетный зонд, созданный арабским государством. Это аппарат "Надежда", принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (заметим, что часть систем зонда создана специалистами из США), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Межпланетную станцию вывела в космос японская ракета-носитель H-IIA. Пуск был произведён с территории Японии.

Планируется, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года.

"Надежда", она же EMM (Emirates Mars Mission), будет изучать Красную планету с орбиты. Посадочного модуля у миссии нет.

Зонд имеет массу 1350 килограммов. С развёрнутыми солнечными батареями габариты аппарата составляют 3 × 7,9 метра.

Главная задача EMM - изучение марсианской атмосферы. Миссия будет зондировать как верхние, так и нижние слои газовой оболочки и отслеживать взаимодействие между ними.