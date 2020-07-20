https://news.day.az/world/1254856.html Автобус сбил людей на остановке в Москве - ФОТО
Автобус сбил людей на остановке в Москве - ФОТО
Один человек погиб и еще трое пострадали в результате наезда автобуса на остановку в московском районе Люблино в понедельник утром.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.
Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники полиции. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Обстоятельства аварии выясняются.
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