Автобус сбил людей на остановке в Москве

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате наезда автобуса на остановку в московском районе Люблино в понедельник утром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники полиции. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Обстоятельства аварии выясняются.