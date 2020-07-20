Великобритания обеспечила ранний доступ к 90 млн доз вакцин от коронавируса

Правительство Великобритании обеспечило получение раннего доступа к 90 млн доз перспективных вакцин от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба британского Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как информировало ведомство, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма заявил, что "правительство установило важные партнерские связи с ведущими фармацевтическими компаниями BioNTech, Pfizer и Valneva, которые разрабатывают принципиально новые вакцины для защиты людей от COVID-19". "Правительство Великобритании обеспечило получение раннего доступа к 90 млн доз вакцин альянса BioNTech/Pfizer и [компании] Valneva", - говорится в коммюнике.

Британские власти также договорились о получении доступа к препарату компании AstraZeneca, в котором содержатся нейтрализующие коронавирус антитела, чтобы "защитить тех, кто не сможет получить вакцину, например, страдающих онкологическими заболеваниями и пациентов с ослабленным иммунитетом".

"Поиск вакцины - это поистине глобальное усилие, и мы делаем все возможное, чтобы британская общественность как можно скорее получила доступ к безопасной и эффективной вакцине от коронавируса. Эти новые партнерские отношения с некоторыми ведущими мировыми фармацевтическими компаниями обеспечат Великобритании лучшую возможность получить вакцину, которая защитит тех, кто больше всего подвержен риску", - сказал Шарма.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,2 млн человек, около 602 тыс. умерли. Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего по числу летальных исходов. По сведениям Минздрава, в королевстве были инфицированы свыше 294 тыс. человек, из которых более 45 тыс. умерли.