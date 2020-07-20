Саудовская Аравия заявила о готовности к новому сезону паломничества

Саудовская Аравия полностью готова к хаджу. Об этом заявил командующий сил безопасности хаджа Заед аль-Тувайлан, сообщает Синьхуа в понедельник, 20 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Аль-Тувайлан подчеркнул, что силы безопасности полностью готовы обеспечить защиту паломников. В этом году в Саудовской Аравии ожидают граждан из 160 стран.

"Это будет исключительный сезон, в ходе которого будут приняты чрезвычайные меры для сдерживания коронавирусной инфекции и защиты паломников", - сказал чиновник.

Накануне Минздрав Саудовской Аравии сообщил о 2504 новых случаях COVID-19. Общее число заболевших в королевстве достигло 250 920. Всего в результате эпидемии умерли 2486 человек.

Напомним, что еще 23 июня Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников. В этом году из-за пандемии COVID-19 хадж в Мекку и Медину смогут совершить только паломники, проживающие на территории королевства.