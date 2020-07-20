В Испании собрались отбирать пустующие квартиры

Мэрия Барселоны поставила ультиматум владельцам примерно 200 пустующих квартир: если в течение месяца там никто не поселится, жилплощадь будет экспроприирована, передает Day.Az со ссылкой на noticia.ru.

Стоит отметить, что все эти объекты принадлежат 14 крупным компаниям и организациям. Половина - "плохому банку" Sareb. И все они уже два года пустуют. Власти каталонской столицы требуют, чтобы объекты хотя бы сдавались в аренду. На поиск квартиросъёмщиков владельцам дали 30 дней.

На пресс-конференции представитель мэрии Люсия Мартин объяснила, что власти готовятся применить закон 17/2019, который до этого ещё ни разу не использовался. Впрочем, этот закон предусматривает компенсацию в размере половины рыночной стоимости экспроприируемого объекта. После этого квартира поступает в собственность города.

На очереди ещё 232 таких объекта недвижимости в Барселоне.