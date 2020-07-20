https://news.day.az/world/1254912.html В Армении арестованы двое судей
В Армении арестованы двое судей
Арестованы судьи Ара Кубанян и Геворк Наринян суда по делам о банкротстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде их ареста на два месяца.
Ранее Высший судебный совет Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора о начале уголовного преследования в их отношении.
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