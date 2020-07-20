Житель Армении расчленил и сжег свою мать

В Лорийской области Армении сын убил мать, расчленил ее тело и сжег, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным армянских правоохранителей, несколько дней назад 58-летний Камо П. убил свою мать, после чего топором и ножом расчленил тело. Он перенес его в полиэтиленовом мешке и сжег в одном из мусорных баков.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские нашли орудие убийства, подозреваемый задержан. Сообщается, что в прошлом он был судим.