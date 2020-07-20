В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались 217 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 217 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 14405.

За последние сутки в Иране выявлено 2414 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 276202. Вылечились 175217 человек.

В настоящее время состояние 3583 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.