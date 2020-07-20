https://news.day.az/world/1254921.html В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались 217 человек
В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались 217 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 217 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 14405.
За последние сутки в Иране выявлено 2414 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 276202. Вылечились 175217 человек.
В настоящее время состояние 3583 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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