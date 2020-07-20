https://news.day.az/world/1254944.html Еще на одной базе США в Японии выявили заражение коронавирусом

Еще на одной базе США в Японии выявили заражение коронавирусом

В мире, 20 июля 2020 15:15 215
Еще на одной базе США в Японии выявили заражение коронавирусом

Случай заражения новым коронавирусом зафиксирован среди американских военнослужащих на базе ВВС США Йокота, которая находится в черте префектуры Токио. Об этом в понедельник объявило военное командование США в Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что военнослужащий недавно вернулся из США. Солдат и все, кто с ним контактировал, изолированы и находятся под наблюдением. Это первый случай заражения на базе Йокота, о котором объявили официально, однако, по данным японского агентства Kyodo, с апреля на этом военном объекте заразились по крайней мере четыре человека.

Общее число заразившихся среди американских военнослужащих, дислоцированных в Японии, к настоящему времени превысило 135.

На прошлой неделе министр обороны Японии Таро Коно сообщил журналистам, что меры против распространения коронавируса, принятые на военных объектах США в Японии, имели изъяны. В то же время глава японского оборонного ведомства подчеркнул, что японские власти находятся в тесном контакте с американским военным командованием по сложившейся ситуации.

11 июля власти Окинавы сообщили, что на авиабазе Футэмма и базе Кэмп-Хансэн введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай заражения среди военнослужащих США. 10 июля военное командование американской морской пехоты в Японии приняло решение вернуть ограничения для военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 26,5 тыс. Количество летальных исходов достигло 1000. Всего в стране выздоровели порядка 19,7 тыс. человек. При этом 47 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

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