Авария с протаранившим остановку в Москве автобусом попала на видео

Авария с пассажирским автобусом, протаранившим остановку на Ставропольской улице в московском районе Люблино, попала на видео. Ролик опубликовало издание "Говорит Москва" в своем Telegram-канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на кадрах видно, как пассажирский автобус резко поворачивает направо, съезжает с проезжей части и врезается в остановку, после чего продолжает движение и останавливается, заехав на газон. На записи видны люди, которые успели отскочить.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что перед выходом на рейс водитель прошла все медицинские проверки и была допущена к работе, передает Telegram-канал "Дептранс.Оперативно".

Ранее 20 июля стало известно, что протаранивший остановку автобус насмерть сбил человека, пострадали еще трое. По данным Мосгортранса, предварительно, водитель не справилась с управлением.