Больницы Флориды перегружены на 127% из-за коронавируса

Пляжи Виргинии заполнены отдыхающими, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом на большей части территории США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в минувшее воскресенье Министерство здравоохранения сообщило о почти 12,5 тыс. новых случаев заражения, около 90 заболевших скончались.

Флорида в настоящее время считается эпицентром эпидемии в стране. По данным властей, в округе Майами-Дейд отделения интенсивной терапии в больницах загружены примерно на 127%.

На США приходится почти четверть случаев Covid-19 в мире, это около 3,7 млн человек.