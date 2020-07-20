https://news.day.az/world/1255109.html В Армении загорелась ГЭС - ФОТО - ВИДЕО
В Армении загорелась ГЭС - ФОТО - ВИДЕО
На Севан-Разданском каскаде гидроэлектростанций произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, пожар возник в двух силовых трансформаторах гидротехнического сооружения Т-4.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Сообщается, что каждый из трансформаторов содержал 8 тонн масла.
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