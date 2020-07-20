В Армении загорелась ГЭС

На Севан-Разданском каскаде гидроэлектростанций произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, пожар возник в двух силовых трансформаторах гидротехнического сооружения Т-4.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сообщается, что каждый из трансформаторов содержал 8 тонн масла.