В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 203 тысячи

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 508.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 219 641, за прошедшие 24 часа 931 тест на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 203 002.