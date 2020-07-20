Главы минобороны Турции и Катара обсудили сотрудничество

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в здании возглавляемого им ведомства в Анкаре встречу с катарским коллегой Халидом бин Мохаммадом Аль Аттияхом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщается, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

В ходе беседы Хулуси Акар отметил, что Анкара и Доха продолжают осуществлять партнерство в ряде стратегических областей.

В конце минувшей недели глава минобороны Турции побывал в Катаре, где был принят эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.