Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям в небе Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям, появившимися в небе над Дамаском. Об этом сообщил в понедельник правительственный телеканал Al Ekhbariya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, нападение предпринято Израилем, удары наносятся по объектам в Дамаске и ее окрестностях.

"Сирийские зенитчики успешно отражают атаку и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей", - говорится в сообщении.