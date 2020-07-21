Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

- на пятый день саммита

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сделка есть!" - написал он в своем Twitter.

"Исторический день для Европы!" - написал в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон.