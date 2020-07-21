https://news.day.az/world/1255134.html Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики - на пятый день саммита
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики - на пятый день саммита
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сделка есть!" - написал он в своем Twitter.
"Исторический день для Европы!" - написал в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон.
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