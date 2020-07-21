Юг ЕС мобилизуется на борьбу с пожарами

Лето в Греции - непростой сезон, часто отмечаемый пожарами. У команды главы пожарного подразделения Зисулы Нтасиу теперь есть союзник: Disarm, европейский механизм по предотвращению и смягчению последствий засухи и лесных пожаров. В рамках проекта специалисты получают доступ к моделированию сценариев развития ситуации, что позволяет им реагировать более своевременно и прицельно, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"В предыдущие годы у нас не было возможности отправлять фото и видео в зону возгорания, так что руководитель бригады не обладал всей необходимой информацией, - рассказывает Нтасиу. - Но теперь мы можем передавать такие данные. И самое главное - у нас есть просчитанные модели развития пожара, мы понимаем, куда может двигаться огонь. У руководителя бригады теперь есть все, чтобы принять верное решение".

Общий бюджет проекта Disarm превышает миллион евро, 85% финансируются по линии Европейской политики сплочения, 15% - из национальных фондов стран-участниц проекта - Греции, Болгарии и Кипра.

Как только поступает сигнал о возможном возгорании, Национальная обсерватория Афин и команда физиков и метеорологов приступают к анализу данных в рамках приложения Iris. В нем учитывается множество факторов - например, рельеф местности, направление ветра и тип древесины.

Полученные данные в режиме реального времени передаются работающим на месте аварийным службам. Метеоролог Теодор Жинаррос рассказывает: "Информация, которую мы даем пожарным, - это так называемый "худший сценарий". Система прогнозирования не учитывает их усилия. Получив этот самый тяжелый сценарий возможного развития событий, специалисты мобилизуются. В первые 15-20 минут приложение автоматически отправляет электронное письмо с прогнозом на 6 часов. В течение следующего часа пожарные получат прогноз уже на сутки".

От Афин до Мати - меньше часа езды. Этот прибрежный город был разрушен в 2018 году лесным пожаром, там погибли свыше 100 человек. Предотвратить или смягчить подобные трагедии могут помочь новые технологии.

Васо Котрони представляет на месте проект Disarm: "Мы, ученые, счастливы, когда наши разработки, решения, не остаются на бумаге, в рамках чисто научного сообщества, но применяются на практике, помогают спасать жизни, имущество, инфраструктуру. Для нас очень значимо, что пожарные оценили программу и включили ее в свою оперативную практику".

В прошлом лесные пожары оставались визитной карточкой южной Европы, теперь на фоне глобального потепления они все чаще угрожают и другим регионам. Отсюда - особая важность профилактики и прогнозирования с опорой на трансграничные инструменты.