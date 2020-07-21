Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет

Евросоюз "фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет" - 2021-2027 годы - по сравнению с предыдущим семилетним периодом 2014-2020 годов. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Общий объем утвержденного на саммите семилетнего бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики Евросоюза составляют €1,824 трлн, семилетний бюджет 2014-2020 годов составляет €959 млрд.

Экологические проекты

До 30% всех бюджетных расходов Евросоюза в ближайшие семь лет будут зарезервированы для поддержки "климатически ориентированных проектов", заявил Макрон.

"Мы приняли решение выделить до 30% всех средств на климатические проекты", - заявил он. Общий объем утвержденного на саммите семилетнего бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики Евросоюза составляют 1,824 трлн евро на 2021-2027 годы.

Лидеры ЕС впервые согласились размещать общие долговые обязательства всего ЕС для финансирования восстановления экономики, сообщил президент Франции.