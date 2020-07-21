В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в пресс-релизе ФАО.

Как говорится в сообщении, пандемия COVID-19 повлияла на обострение уже существовавших факторов голода в этих странах. В список попали государства из самых разных регионов: Азии, Центральной Америки, Ближнего Востока, Африки. Например, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Гаити, Сьерра-Леоне, Сомали, Йемен, Зимбабве.

Эти так называемые "горячие точки" подвержены высокому риску значительного ухудшения продовольственной безопасности в ближайшие месяцы, в том числе росту числа лиц в ситуации острого голода, а в некоторых случаях уже сталкиваются с данным ухудшением.

По словам генерального директора ФАО Цюй Дунъюя, эти страны и раньше страдали от высокого уровня нехватки продовольствия и острого голода из-за различных потрясений и стрессогенных факторов, например, экономических кризисов, нестабильности и отсутствия безопасности, экстремальных климатических явлений, а также вредителей растений и болезней животных.