В Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором люди размещаются в лодках для просмотра кино. Об этом сообщает Reuters.

Первый сеанс в импровизированном кинотеатре на Сене состоялся в субботу: люди могли смотреть кинокомедию "Счастливые неудачники" (Le Grand Bain), разместившись в 38 лодках - на открытом воздухе и безопасной дистанции, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В каждой лодке могут разместиться 6 человек, при условии, что они из одной компании.

Еще часть зрителей разместили на деревянном помосте под открытым небом.