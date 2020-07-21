Власти Доминиканы вводят комендантский час в стране для борьбы с COVID-19, его время будет разным в зависимости от региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила администрация президента.

"Положения 1 и 2 указа 266-20 вступают в силу с 21 июля 2020 года сроком на 20 дней. Этим указом президент вводит дифференцированный комендантский час на всей территории страны", - говорится в сообщении.

В ряде регионов он будет начинаться с 7 вечера, в других с 8 и длиться до 5 утра.

Передвигаться в это время будет разрешено лишь медикам, службам безопасности, журналистам, работникам продуктовых магазинов, заправок, сотрудникам компаний, поддерживающих инфраструктуру и коммуникации, служащим кладбищ.

В Доминикане подтверждено 53 956 случаев заболевания коронавирусом, погибли 993 человека, выздоровел 25 561 пациент.