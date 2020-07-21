https://news.day.az/world/1255172.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1049
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1049
В Грузии выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронаворусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом достигло 1049. Отметим, в Грузии в настоящее время 5534 человека находятся на карантине, 267 человек - на стационарном лечении.
Сообщается, что вылечились 903 человека, скончались 16 человек.
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