Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1049

В Грузии выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронаворусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом достигло 1049. Отметим, в Грузии в настоящее время 5534 человека находятся на карантине, 267 человек - на стационарном лечении.

Сообщается, что вылечились 903 человека, скончались 16 человек.