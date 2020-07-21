В России за сутки выявили 5 842 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 842, таким образом, прирост новых случаев инфицирования ниже 6 000 уже два дня подряд.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, общее число заразившихся составило 783 328 человек. Суточный рост четыре дня не превышает 0,8%.