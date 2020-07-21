Илон Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты

Илон Маск, создавший компанию по производству электрокаров Tesla и аэрокосмическую компанию SpaceX, стал одним из пяти самых богатых людей мира с состоянием в 74,2 миллиарда долларов, согласно рейтингу Forbes Real-Time, который каждую минуту учитывает стоимость всех активов богатых людей - ценных бумаг, недвижимости и других инвестиций, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На первом месте самых богатых - Джефф Безос (189 миллиардов долларов, основатель Amazon), далее - Бернар Арно (115 миллиардов долларов, французский бизнесмен, глава Louis Vuitton Moët Hennessy), Билл Гейтс (113,4 миллиарда долларов, основатель Microsoft), Марк Цукерберг (90,3 миллиарда долларов, основатель Facebook).

Маск стал богаче благодаря росту стоимости акций производителя электрокаров Tesla. Маск владеет 21% акций Tesla, но заложил более половины своей доли в качестве обеспечения по кредитам. Forbes для рейтинга дисконтировал стоимость его доли, чтобы учесть кредиты.

Впервые Маск появился в списке 400 самых богатых людей в 2012 году, заняв 190-е место с состоянием 2,4 миллиарда долларов. В начале года Маск занимал уже 37 место в рейтинге богатейших людей мира. Он богател вместе с дорожающими акциями Tesla - с начала года их стоимость выросла на 300%. В понедельник акции еще подорожали на 9,5% - до 1643 доллара за акцию. Только за последние три недели их стоимость выросла на 60%.

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире с рыночной капитализацией 304,5 миллиарда долларов. Компания, созданная Маском, стоит больше Ford, Ferrari, General Motors и BMW вместе взятых.

Маск не раз попадал под критику и нападки аналитиков, биржевых игроков. В начале июля 2020 года он даже выпустил в продажу на сайте Tesla партию красных шорт по цене 69,42 доллара за штуку, когда акции Tesla установили новый рекорд биржевой стоимости. Шорты моментально были раскуплены, а сайт Tesla падал, не выдерживая огромного количества запросов покупателей. Так Маск решил посмеяться над теми, кто не верил в него. Целью шутки Маска были биржевые спекулянты и аналитики, которые часто выбирали акции Tesla для игры на понижение их стоимости - "шортить". Цвет шорт выбран также не случайно - красным цветом отмечают падающие биржевые котировки.