https://news.day.az/world/1255226.html В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары - ВИДЕО
В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары - ВИДЕО
Количество пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке растет. По данным ИСДМ-Рослесхоз, на 20 июля площадь лесных пожаров в России составляет 1,62 млн гектаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, большинство из них происходит в отдаленных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири, в основном в Якутии.
Крупные пожары действуют в Красноярском крае, в Амурской и Иркутской областях. Фотографу Greenpeace Юлии Петренко удалось заснять пожар в Красноярском крае. В МЧС РФ сообщают, что число техногенных пожаров выросло за неделю, а число природных - снизилось.
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