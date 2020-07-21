Китай остался под водой после сильных ливней и наводнений

В восточных и центральных провинциях Китая не прекращаются ливни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в районе реки Хуанхэ ожидаются наводнения, уровень опасности повышен с третьего до второго уровня.

В некоторых районах провинции Аньхой уровень воды в реке Хуанхэ поднялся с 0,27 до 1, 14 метров.

В административной столице провинции, городе Хэфэй, мощные дождевые потоки нанесли урон инфраструктуре и привели к подтоплениям.

В провинции Цзянсу уровень воды в районе местной гидрологической станции превысил 10 метров и историческую отметку 10, 22 метра, зарегистрированную в 1954 году.

В городе Нанкин затоплены первые этажи домов.

В городе Хунху провинции Хубэй ливни разрушили набережную, свыше 500 военных были срочно направлены в этот район для проведения восстановительных работ.

В предстоящие дни мощные дожди ожидаются на территории, охватывающей северо-восток и юго-восток Китая.