Франция не будет запрещать Huawei участие в создании сети 5G

Франция не будет препятствовать использованию технологий китайской компании Huawei при создании систем мобильной связи пятого поколения (5G) на ее территории, но намерена защищать свои стратегические интересы. Об этом заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет глобального запрета на участие Huawei в создании 5G во Франции", - сказал он. Глава Минфина отметил, что "Франция не запрещает компании инвестировать в развитие 5G, но намерена отстаивать свои стратегические интересы, что означает защиту французских предприятий, находящихся в уязвимом положении".

"Мы следим за соблюдением национальной безопасности. Позиция Франции по этому вопросу является ясной и сбалансированной", - заявил Ле Мэр.