В Украине неизвестный захватил автобус с заложниками

В украинском городе Луцк неизвестный захватил автобус и взял в заложники около 20 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мужчина имеет при себе взрывчатку и оружие. Силовики ввели в области план "заложник", центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан.

По информации полиции, захватчик пока не предъявляет каких-либо требований. В настоящее время устанавливается его личность.