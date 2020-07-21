https://news.day.az/world/1255251.html В Украине неизвестный захватил автобус с заложниками
В Украине неизвестный захватил автобус с заложниками
В украинском городе Луцк неизвестный захватил автобус и взял в заложники около 20 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.
Отмечается, что мужчина имеет при себе взрывчатку и оружие. Силовики ввели в области план "заложник", центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан.
По информации полиции, захватчик пока не предъявляет каких-либо требований. В настоящее время устанавливается его личность.
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