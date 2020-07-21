В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 229 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 229 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 14 634.

За последние сутки в Иране выявлено 2 625 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 278 827.