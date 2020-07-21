https://news.day.az/world/1255298.html В Киеве у станции метро прогремел взрыв
В Киеве у станции метро прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Киеве возле станции метро "Минская". Видеозапись момента взрыва опубликована во вторник на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пресс-служба управления полиции в Киеве сообщила, что взрывотехники по результату проверки сообщения о заминировании площади у метро, "обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". "Остатки изъяты на экспертизу.
На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию", - говорится в сообщении.
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