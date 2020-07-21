МИД Китая опроверг слухи о готовящихся санкциях против Nokia и Ericsson

Информация о том, что власти КНР якобы планируют ввести санкции в отношении европейских телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson, не соответствует действительности. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эта информация совершенно ни на чем не основывается, это злонамеренная фабрикация фейковых новостей, вы можете внимательно ознакомиться с источником и местом публикации этого сообщения", - цитирует Ван Вэньбиня газета "Цюаньцю шибао". По его словам, цель распространения подобной неправдивой информации - попытка подорвать хорошие отношения между КНР и ЕС.

Он отметил, что "Китай остается открытым для телекоммуникационных компаний из разных стран, включая Nokia, Ericsson и другие европейские предприятия, для сотрудничества с КНР на рынке 5G". "Я надеюсь, что европейские страны также смогут обеспечить честную, справедливую, открытую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний", - добавил Ван Вэньбинь.

20 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Министерство коммерции КНР якобы рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении финской компании Nokia и шведской компании Ericsson в случае, если страны - члены Европейского союза вслед за США и Великобританией начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.

14 июля британское правительство объявило, что намерено отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи. С 31 декабря британские операторы не смогут приобретать продукцию 5G данного производителя, а к 2027 году она будет заменена аналогами других предприятий. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин пообещала, что Пекин будет твердо защищать интересы своих национальных компаний.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei якобы угрожает национальной безопасности. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии альянса "Пять глаз" (Five Eyes), куда входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.