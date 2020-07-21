В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось более чем на 56 тысяч за сутки, скончались еще свыше 370 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 56 750 новых случаев заражения и 372 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Соединенных Штатах выявили 3 830 926 случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тысяч человек.