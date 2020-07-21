Впервые за 500 лет стражей лондонского Тауэра увольняют
В лондонском Тауэре впервые за более чем 500 лет увольняют стражей. Об этом сообщает газета Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Закрытие достопримечательности на четыре месяца из-за коронавируса нанесло сильный финансовый удар по управляющей организации Historic Royal Palaces.
Исполнительный директор HRP Джон Барнс отметил, что из-за отсутствия денег у них нет иного выхода, кроме как уволить часть бифитеров.
Штат стражей состоит из 37 человек. Отмечается, что в организации предложили им уволиться по сокращению с получением выходного пособия. По информации издания, двое бифитеров подали соответствующие заявления.
Последнее известное сокращение штата бифитеров в Тауэре датировано 1485 годом при правлении короля Генриха VII.
Тауэр открылся для гостей с 10 июля, но из-за карантинных мер количество посетителей составляет менее тысячи гостей против тысяч в "докарантинные времена".
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