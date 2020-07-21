Audi отзывает в России более 1,34 тыс. автомобилей

Официальный представитель Audi в России - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает 1 346 автомобилей моделей A4, A5, A6, Q5. Речь идет об автомобилях, реализованных в период с 2018 года по 2020 год, говорится в сообщении Росстандарта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая вероятность существует и для автомобилей на длительной стоянке", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, попадающих под программу отзыва, будет заменен стартер-генератор, указали в Росстандарте.