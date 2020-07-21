Глава Amazon за день стал богаче на $13 миллиардов

Самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос стал еще богаче - за один день, 21 июля, он заработал рекордные 13 миллиардов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Состояние миллиардера значительно увеличилось на фоне роста акций его компании на 7,9%, до 3196,84 доллара за акцию. Это самый крупный рост акций компании с 2018 года.

С начала 2020 года акции Amazon выросли на 73%, а состояние Безоса увеличилось на 74 миллиарда долларов. Джефф Безос владеет 11,1 % акций компании.

На сегодняшний день состояние Безоса составляет 189 миллиардов долларов. Для сравнения, рыночная стоимость одной из крупнейших нефтяных компаний в мире, американской Exxon Mobil, - 179,7 миллиарда долларов, а Nike и McDonald's -148,7 и 142,5 миллиарда соответственно.

Второе место в рейтинге занимает самый богатый человек Европы Бернар Арно с 113,8 миллиардами долларов, на третьем - Билл Гейтс, у которого 113,4 миллиарда.