Террорист, захвативший автобус в Украине, пошел на переговоры

Сотрудники правоохранительных органов Украины сумели наладить контакт с террористом, захватившим в заложники автобус с пассажирами в Луцке. Об этом во вторник на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры", - сообщил министр, добавив, что есть надежда на разрешение ситуации.

Министр также сообщил, что удалось найти близких террориста. "Мы беседовали с родственниками, с супругой, с друзьями. Мы пробуем все методы, чтобы этот вопрос разрешить мирно", - добавил он.

Министр также рассказал, что состояние заложников нормальное.

"Люди находятся в нормальном состоянии. С его слов (злоумышленника - прим. ТАСС) и со слов одного из тех, с которым нам удалось поговорить", - сказал он. Аваков выразил надежду, что в ближайшее время ситуация с заложниками будет разрешена "так или иначе".

Аваков также обратился к журналистам с просьбой "аккуратно" освещать информацию относительно террориста, так как это может навредить ситуации.

"Я бы попросил всех быть аккуратными и компетентными, в том числе при распространении недостоверной информации в адрес человека, который удерживает заложников", - отметил Аваков.

Он пояснил, что ранее была распространена информация о том, что террорист лечился в психиатрической больнице, назвав эти сведения недостоверными. Аваков напомнил, что у преступника есть смартфон, и он может отслеживать информацию, которую СМИ о нем распространяют. "Это не помогает, а создает дополнительное напряжение", - подчеркнул министр.