В Румынии антирекорд по COVID: почти 1000 больных за сутки

В Румынии установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии - там за последние сутки обнаружили почти 1000 новых больных. Об этом сообщает Digi24, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За последние 24 часа в стране обнаружили 994 новых случая коронавируса на 17 204 проведенных тестов.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 июля - 889 больных. После этого на два дня показатели несколько снизились (вероятно, в связи с выходными) - в понедельник и воскресенье регистрировали 681 и 767 новых больных соответственно.

Умерли за последние сутки 36 человек.

Общее количество умерших с начала эпидемии достигло 2074, а подтвержденных заражений 39133.